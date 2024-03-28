Це наштовхає аналітиків The Economist на думку про те, що нашу державу чекають непрості часи. Вже влітку цього року Росія може розпочати новий наступ вздовж значної лінії фронту. Саме тому Україна повинна якомога швидше мобілізувати більше людей та зміцнити власну оборону.

Дивіться також Нам терміново потрібна зброя, – Зеленський заявив, що ЗСУ не готові до ще одного наступу Росії

Київ залишився сам на сам

Журналісти зазначають, що ймовірність України вистояти проти чергового ворожого наступу набагато менша, ніж торік.

По-перше, західні союзники досі вагаються із допомогою Києву. Вони все більше переймаються власними інтересами та занурені у внутрішні проблеми, пов'язані, зокрема із урядовими і президентськими виборами, які мають відбутися у багатьох європейських країнах. Так, Польща і Франція намагаються заблокувати життєво важливий сільськогосподарський експорт України, щоб захистити своїх власних фермерів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує виступати проти передачі далекобійних ракет Taurus. А республіканці у США досі не дали добро на виділення необхідних коштів на військові потреби нашої країни.

Тим часом ЗСУ потерпають від нестачі боєприпасів, а протиповітряна оборона – від браку ракет – перехоплювачів, які особливо потрібні на тлі посилення російських атак на українську інфраструктуру.

Україна "спізнюється"

Втім, The Economist вважає, що несприятливе становище, в якому наразі опинилася наша країна, – це не лише наслідок політичних перепитій у західних державах.

Журналісти кажуть, що український уряд, побоюючись ухвалення непопулярних рішень, не доклав достатньо зусиль для збільшення своєї армії. Тим часом Кремль активно готується до оголошення чергової хвилі мобілізації.

Крім того, Україна сильно запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Київ зволікав із побудовою фортифікацій, адже не припиняв мріяти про новий контрнаступ. В уряді побоювалися, що будівництво потужної оборони на лінії фронту означатиме визнання втрати територій і може стати основою для майбутніх мирних переговорів.

Довідка: Президент Зеленський заявив, що окупанти вдадуться до нового потужного наступу наприкінці травня – початку червня. Глава держави визнав, що без надання українським військовим необхідного озброєння, ЗСУ не зможуть дати відсіч черговому нападу ворога.

Україна активно вибудовує оборону

Тим часом британська розвідка на початку березня зауважувала, що Збройні Сили прискорили будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Йдеться про "зуби дракона", протитанкові канави, піхотні траншеї, мінні поля та укріплені оборонні позиції.

У Міноборони Великої Британії зазначали, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися. Якщо ж окупанти спробують наступати далі, висока ймовірність того, що вони зазнають великих втрат.

Слід зауважити, що будівництво фортифікацій на лінії розмежування тривають щоденно. Так, нещодавно президент Зеленський побував на такому будівництві у Сумській області.