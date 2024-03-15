Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, додавши, що військові поставили для такого завдання досить стислі терміни. Однак наразі все відбувається відповідно до плану.

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Фортифікацію зводять, спираючись на досвід військових

Українська влада виконує всі поставлені завдання для того, щоб наші військові відчували підтримку та знали, що позиції є добре обладнані як на другій, так і на третій лінії оборонних рубежів.

На Запорізьку область виділено 1.3 мільярди гривень для будівництва фортифікації. Але на цьому ми точно не зупинемось, а продовжуватимемо будівництво стільки, скільки буде потрібно,

– розповів Іван Федоров.

Він додав, що ця робота важлива для військових, але також і для цивільних мешканців, які живуть на території області. Вони мають відчувати себе у безпеці.

Всі оборонні споруди будуються з урахуванням досвіду наших військових і того, що потрібно використовувати під час ведення сучасної війни. Адже бойові дії за останні два роки кардинально змінилися,

– наголосив голова Запорізької ОВА.

Тож відбувається постійна комунікація безпосередньо з тими бригадами, які ведуть оборонні, а раніше контрнаступальні дії, на цьому напрямку.

Яка оперативна ситуація у Запоріжжі та області

На жаль, ситуація відчутно не покращується, тому що ворог щодня знищує українські населені пункти на території області. Упродовж 13 березня зафіксовано понад 290 обстрілів. Крім цього, було 9 повідомлень про те, що окупанти знищили житлові будинки та присадибні ділянки.

Ситуація точно не стає легшою, але ми дякуємо нашим військовим за те, що вони відбили всі атаки ворожих військ і вже тривалий час не дають ворогу можливості просуватися на Запорізькому напрямку,

– сказав Федоров.

Він додав, що Сили оборони щодня і щоночі знищують бойовий потенціал противника, завдаючи йому великих втрат.

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