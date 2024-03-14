Головнокомандувач запевнив, що оперативна обстановка на Запоріжжі перебуває під контролем українських військових.

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Переможе той, хто "приспіє" із засобами РЕБ

За словами Сирського, росіяни не припиняють атакувати наші позиції у населених пунктах Роботине та Вербове. Втім, ворожі штурми не мають успіху.

Бої, які розгортаються на цьому напрямку, характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. У такий спосіб БпЛА поступово перетворюються на основну ударну зброю піхоти. За таких умов, наших військових можуть надійно захистити лише сучасні та потужні засоби РЕБ.

Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу,

– наголосив Сирський.

Довідка: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна вже працює над тим, щоб перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки. Раніше Федоров продемонстрував український окопний РЕБ, який призначений для блокування радіочастот для російських FPV-дронів. Радіус роботи – від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона – 3 000 метрів.

Відбуваються позитивні речі

Водночас Головком підкреслив, що попри складну ситуацію по всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротації та заміни частин і підрозділів, які тривалий час воюють на передовій.

На думку генерала, це "дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів".

Ворог зменшив активність на Сході

Олександр Сирський визнав, що загальна ситуація на Сході залишається важкою. Противник, зокрема, продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке (Донецька область), тобто на Авдіїївському та Лиманському напрямках, а також вище згаданому Запорізькому.

Головком зазначив, що за два тижні жорстоких боїв росіяни зазнали надзвичайно великих втрат. Ймовірно, саме через це активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась.

Зазначимо, що у британській розвідці назвали головні напрямки, на яких сконцентрувалися окупанти. Вони зосередили свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60 відсотків повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.