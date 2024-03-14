Главнокомандующий заверил, что оперативная обстановка на Запорожье находится под контролем украинских военных.

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Победит тот, кто "приуспеет" со средствами РЭБ

По словам Сырского, россияне не прекращают атаковать наши позиции в населенных пунктах Роботино и Вербово. Впрочем, вражеские штурмы не имеют успеха.

Бои, которые разворачиваются на этом направлении, характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. Таким образом БПЛА постепенно превращаются в основное ударное оружие пехоты. При таких условиях, наших военных могут надежно защитить только современные и мощные средства РЭБ.

Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу,

– подчеркнул Сырский.

Справка: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина уже работает над тем, чтобы перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы. Ранее Федоров продемонстрировал украинский окопный РЭБ, который предназначен для блокировки радиочастот для российских FPV-дронов. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 метров.

Происходят положительные вещи

В то же время Головком подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию по всей линии фронта, удалось запустить процесс ротации и замены частей и подразделений, которые длительное время воюют на передовой.

По мнению генерала, это "позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов".

Враг уменьшил активность на Востоке

Александр Сырский признал, что общая ситуация на Востоке остается тяжелой. Противник, в частности, продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое (Донецкая область), то есть на Авдеевском и Лиманском направлениях, а также выше упомянутом Запорожском.

Главком отметил, что за две недели жестоких боев россияне понесли чрезвычайно большие потери. Вероятно, именно поэтому активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

Отметим, что в британской разведке назвали главные направления, на которых сконцентрировались оккупанты. Они сосредоточили свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60 процентов сообщений о российских атаках за последние четыре недели.