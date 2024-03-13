Александр Сырский отмечает, что в целом оперативная ситуация на восточном фронте остается сложной. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ в своем телеграмм-канале.

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Оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что начал день с перемещения в район операции на направление активных действий противника. Он отметил, что работал в 2 бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков.

По словам Главнокомандующего, после детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта.

В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербово и Роботино. В то же время, вероятно, вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась,

– рассказал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

По его словам, это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны этого участка фронта, своевременной замены частей, потерявших боеспособность, а также благодаря мужеству и стойкости украинских защитников.

Сырский отметил, что за 2 недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери.

Как отметил Главнокомандующий, все населенные пункты, которые противник пытался захватить, остались под контролем Украины.

Главнокомандующий ВСУ Сырский прибыл на фронт / Фото Александр Сырский

Кроме этого, Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины, вручили государственные и ведомственные награды военным, которые отличились в боях с российским агрессором.

Вместе с тем, остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим!,

– резюмировал Главнокомандующий Сил обороны.

Какова ситуация на фронте

В течение 13 марта на фронте произошло 91 боевое столкновение с оккупантами. Российская армия всеми силами пытается штурмовать позиции ВСУ на Востоке.

Украинские защитники отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях. В районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. На этом участке фронта ВСУ отбили 26 атак врага.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. Там враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском и Херсонском направлениях захватчики также не оставляют попыток атаковать позиции Сил обороны Украины.