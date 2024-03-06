Отметим, что в этот же день в Украине побывал греческий премьер Кириакос Мицотакис. Вместе с Владимиром Зеленским он посетил Одессу.

Смотрите также Кому выгоден скандал с прослушкой немецких офицеров: все версии и поможет ли это Украине

Что известно о разговоре

Никос Дентиас в соцсети Х сообщил, что 6 марта он разговаривал с Рустемом Умеровым и Александром Сырским о текущей ситуации с безопасностью в нашем государстве.

Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Александром Сырским по их инициативе, который проинформировал меня о ситуации с безопасностью в Украине,

– рассказал Никос Дентиас.

В то же время греческий министр не сообщил никаких дополнительных деталей разговора с украинским руководством.

Визит премьера Греции