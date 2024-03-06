Отметим, что в этот же день в Украине побывал греческий премьер Кириакос Мицотакис. Вместе с Владимиром Зеленским он посетил Одессу.
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Что известно о разговоре
Никос Дентиас в соцсети Х сообщил, что 6 марта он разговаривал с Рустемом Умеровым и Александром Сырским о текущей ситуации с безопасностью в нашем государстве.
Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Александром Сырским по их инициативе, который проинформировал меня о ситуации с безопасностью в Украине,
– рассказал Никос Дентиас.
В то же время греческий министр не сообщил никаких дополнительных деталей разговора с украинским руководством.
Визит премьера Греции
- Во время визита Кириакоса Мицотакиса и Владимир Зеленского в Одессу, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Президент Украины отметил, что именно это показывает, что нам нужно защищаться. Он напомнил, что нам нужно больше ПВО.
- Кириакос Мицотакис также прокомментировал инцидент. Он отметил, что это был впечатляющий опыт – по его словам, они не успели пройти в укрытие. Министр признал, что нет людей, которые вне этой войны.
- Глава Украины отметил, что украинский народ нуждается в оружии и защите "сегодня, а не завтра". Зеленский рассказал, что в разговоре с греческим чиновником говорил о том, как можно усилить защиту людей на юге Украины.