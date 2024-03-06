Зазначимо, що цього ж дня в Україні побував грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. Разом з Володимиром Зеленським він відвідав Одесу.

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Що відомо про розмову

Нікос Дентіас у соцмережі Х повідомив, що 6 березня він мав розмову з Рустемом Умєровим та Олександром Сирським щодо поточної безпекової ситуації в нашій державі.

Сьогодні у мене відбулася телефонна розмова із міністром оборони України Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським з їхньої ініціативи, який поінформував мене про ситуацію з безпекою в Україні,

– розповів Нікос Дентіас.

Водночас грецький міністр не повідомив жодних додаткових деталей розмови з українським керівництвом.

Візит прем'єра Греції