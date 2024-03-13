Только за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Оккупанты пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях.

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Какова ситуация на фронте

Бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Оккупанты атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Враг не оставляет атак на Авдеевском направлении: смотрите на карте

ВСУ отражают атаки на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Оккупанты давят возле Работино: смотрите на карте

Вместе с тем, ВСУ также наносят колоссальные потери врагу. Так, Силы обороны за прошедшие сутки нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.