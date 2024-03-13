Только за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Оккупанты пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях.

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Какова ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Бои на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

Оккупанты атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районах восточнее Часового Яра, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Ожесточенные бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. На этом участке фронта ВСУ отбили 26 атак врага.

Враг не оставляет атак на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отражают атаки на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Оккупанты давят возле Работино: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение суток, осуществлено 3 безрезультатных штурма позиций наших войск.

Вместе с тем, ВСУ также наносят колоссальные потери врагу. Так, Силы обороны за прошедшие сутки нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.