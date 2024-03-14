За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Что происходит на Востоке Украины

Враг атаковал возле Табаевки: смотрите на карте

Россияне штурмовали позиции в районе Белогоровки: смотрите на карте

ВСУ отбили атаки врага в районе Часового Яра: смотрите на карте

Силы обороны удерживают позиции возле Бердичей: смотрите на карте

Россияне пытались наступать в районе Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Враг атаковал в районе Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.