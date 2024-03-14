За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Враг атаковал возле Табаевки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции в районе Белогоровки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Сили обороны отбили 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага в районе Часового Яра: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Силы обороны удерживают позиции возле Бердичей: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались наступать в районе Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Враг атаковал в районе Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток, осуществлено 2 безуспешные штурмы позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.