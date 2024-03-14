Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Ворог атакував біля Табаївки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

Росіяни штурмували позиції в районі Білогорівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога у районі Часового Яру: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Сили оборони утримують позиції біля Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися наступати у районі Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ворог атакував у районі Старомайорського: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.