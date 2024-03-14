Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

Ворог атакував біля Табаївки: дивіться на карті

Росіяни штурмували позиції в районі Білогорівки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога у районі Часового Яру: дивіться на карті

Сили оборони утримують позиції біля Бердичів: дивіться на карті

Росіяни намагалися наступати у районі Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Ворог атакував у районі Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.