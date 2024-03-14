Воздушные силы сообщили об опасности атаки "Шахедами" ориентировочно в 00:55 14 марта. Опасность продолжалась вплоть до 5 утра, пишет 24 Канал.
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Сколько "Шахедов" сбили наши военные
В Генштабе ВСУ утром 14 марта рассказали, что Украину в ночь на 14 марта россияне атаковали 36 беспилотниками типа Shahed.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены,
– заявили военные.
Кстати, российские беспилотники летали в небе Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской областей.
Россия атаковала Сумскую и Харьковскую области
- В Сумской ОВА рассказали, что Россия ударила по Сумской области дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. В частности, беспилотники атаковали Сумы, Шостку, Тростянец и Белополье, ракеты – Шостку и Тростянец. К сожалению, там есть прилеты, однако о последствиях власть еще не сообщила.
- В ночь на 14 марта Харьков также был под атакой дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракет. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что "Шахед" упал в центре города в районе частных домов. К счастью, без пострадавших.
- Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия ударила по Шевченковскому району Харькова ракетой С-300. Там повреждены нежилые гражданские помещения.