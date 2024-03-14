Ворон не оставляет попыток терроризировать Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Какие области атакует враг – передает 24 Канал.

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01:24, 14 марта

"Шахеды" продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении.

В то же время фиксируется новая группа дронов-камикадзе, которые движутся через Херсонскую область в направлении Николаевщины.

01:11, 14 марта

Сообщается о значительной активности вражеской тактической авиации на севере! Есть угроза применения авиационных средств поражения.

00:53, 13 марта

Воздушные силы сообщают о движении группы "Шахедов" через Николаевскую область! Курсом движутся на Кировоградскую область!