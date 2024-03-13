Напомним, что Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона о мобилизации. Сейчас перед вторым чтением законопроект рассматривает комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Хорошо понимают необходимость

В Министерстве обороны Украины убеждены, что украинцы хорошо понимают необходимость защищать собственную страну.

Сообщается, что рекрутинговая кампания ведомства, которая только началась и пока предлагает набор на ограниченный круг военных специальностей, уже продемонстрировала, что никакого общего непонимания в обществе нет.

По данным министерства, сейчас на почти 8 тысяч открытых вакансий фиксируется более 90 тысяч заявок.

При этом, 400 – 500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются, в зависимости от развития событий в театре боевых действий, и которые невозможно удовлетворить сразу. Продолжается процесс усиления вооруженных сил, в частности, необходим и для того, чтобы иметь возможность освободить из армии тех, кто защищает государство с первых дней полномасштабного вторжения,

– считают в украинском оборонном ведомстве.

Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект, которым предложено установить такой срок на уровне 36 месяцев.

В то же время изменения в закон о мобилизации также дадут возможность понять мобилизационный потенциал через совершенствование процесса воинского учета, а также создание соответствующих цифровых механизмов.

Говорится об изменениях, касающихся подготовки военнослужащих. Во время военного положения такая подготовка продлится около 3 месяцев, что включает базовую общевойсковую подготовку и подготовку по специальности.

"Наша задача, сделать так, чтобы каждый военнообязанный имел четкое представление о том, как будет проходить подготовка, отбор в подразделения, служба, какие гарантии дает государство, каким будет срок службы и тому подобное. Именно непонимание этих деталей, которое, к сожалению, существует, является тем барьером, который заставляет часть людей избегать мобилизации в Силы обороны", – убеждены в Минобороны.

Почему нельзя мобилизовать СБУ и полицию

В Минобороны отметили, что СБУ имеет как собственные боевые подразделения, ведущие боевые действия непосредственно на линии соприкосновения, так и те, что планируют и осуществляют операции по поражению сил врага в его тылу.

В частности, Служба безопасности выполняет чрезвычайно важную роль в "некинетическом" противодействии российской агрессии, борьбе со шпионажем и дезинформации.

В ведомстве считают, что призывы отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ используются для распространения мнения, что защита Украины не является делом всех ее граждан, а лишь задачей отдельных кругов общества.

История доказывает, что полномасштабной агрессии невозможно противостоять исключительно силами профессионалов. Когда на Украину напало государство с втрое большим населением и существенным преимуществом в численности войска и способности ВПК, мобилизация граждан, пригодных к военной службе – единственный механизм, позволяющий сдержать врага и спасти страну, города, людей,

– добавили в Минобороны.

Если говорить о военнослужащих в тылу, то по словам ведомства, ни в одной современной войне на фронте не может находиться большинство военнослужащих, поскольку есть небоевые задачи, без которых современная война не является возможной.