Члены комитета 13 марта должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако заседание отменили. Нардеп и член комитета Александр Федиенко рассказал в эфире телемарафона, что заседание перенесли, пишет 24 Канал.

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На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации

Нардеп от "Слуг народа" рассказал, что комитет работает без выходных. По его словам, члены комитета сначала рассматривал блоки, которые содержали определенные правки. Их комитет или учитывал, или частично учитывал, или нет.

Если же нардеп, который подал правки, настаивал на них, то мог прийти на комитет и отстаивать их. Тогда комитет либо учитывал правки, либо нет.

Ежедневно будем рассматривать около 300 правок. Если депутаты приходят на защиту своих правок, а вчера (12 марта – 24 Канал) много депутатов не пришло на защиту правок, комитет будет их слушать, рассматривать, поддерживать или не поддерживать,

– заявил нардеп.

Он добавил, что комитет отклонил дискриминационные правки и оставил норму относительно ограничения управления транспортным средством. По словам нардепа, сам закон выстраивается с точки зрения норм права как рамочный механизм, а способ выполнения уже будут определять подзаконные документы.

Александр Федиенко рассказал, что, согласно проекту закона, уклонистом военнообязанного может признать ТЦК и СП, а судом предусматривается ограничение прав. Однако комитет отменил эти ограничения.

Народный депутат отметил, что комитет отклонил правки, которые предусматривали ограничения на пользование банковскими карточками.

"Потому что это опять же привело к тому, что люди начали снимать наличные с банковских счетов", – отметил нардеп.

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Обратите внимание! Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" рассказал, что члены комитета должны были продолжить рассматривать законопроект о мобилизации на заседании комитета, однако заседание 13 марта отменили. Дата следующего ему не известна.

Комитет рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации