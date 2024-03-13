Члени комітету 13 березня мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію, проте засідання скасували. Нардеп та член комітету Олександр Федієнко розповів в ефірі телемарафону, що засідання перенесли, пише 24 Канал.

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На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію

Нардеп від "Слуги народу" розповів, що комітет працює без вихідних. За його словами, члени комітету спочатку розглядав блоки, які містили певні правки. Їх комітет або враховував, або частково враховував, або ні.

Якщо ж нардеп, який подав правки, наполягав на них, то міг прийти на комітет та відстоювати їх. Тоді комітет або враховував правки, або ні.

Щодня будемо розглядати близько 300 правок. Якщо депутати приходять на захист своїх правок, а вчора (12 березня – 24 Канал) багато депутатів не прийшло на захист правок, комітет буде їх слухати, розглядати, підтримувати або не підтримувати,

– заявив нардеп.

Він додав, що комітет відхилив дискримінаційні правки та залишив норму стосовно обмеження керування транспортним засобом. За словами нардепа, сам закон вибудовується з погляду норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

Олександр Федієнко розповів, що, згідно з проєктом закону, ухилянтом військовозобов'язаного може визнати ТЦК та СП, а судом передбачається обмеження прав. Проте комітет скасував ці обмеження.

Народний депутат зауважив, що комітет відхилив правки, які передбачали обмеження на користування банківськими картками.

"Бо це знову ж таки призвело до того, що люди почали знімати готівку з банківських рахунків", – зауважив нардеп.

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Зверніть увагу! Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді" розповів, що члени комітету мали продовжити розглядати законопроєкт про мобілізацію на засіданні комітету 13 березня, проте засідання скасували. Дата наступного йому не відома.

Комітет розглядає правки до законопроєкту про мобілізацію