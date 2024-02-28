Завдання Комітету є надскладним, оскільки потрібно якнайшвидше підготувати законопроєкт для розгляду у Верховній Раді. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

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Як проходить розгляд законопроєкту про мобілізацію

На засіданні Комітету з питань оборони розпочався розгляд законопроєкту про мобілізацію. Там повинні опрацювати понад 4 тисячі правок, що поділені на 16 тематичних блоків.

Перед членами Комітету надскладне завдання – у максимально короткі терміни представити законопроєкт з висновками на розгляд Верховної Ради,

– зазначив Завітневич.

Він розповів, що сьогодні (28 лютого – 24 Канал) на засіданні Комітету відбувся ґрунтовний діалог з представниками МО України. Дискусія була довкола питання про електронний кабінет призовника, електронних повісток, заходів мотивації та примус під час мобілізації.

Завітневич також додав, що Комітет вивіряє основні положення на предмет їх ефективності та функціонування. Також на засіданні прогнозували наслідки запровадження змін.

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