Велику кількість правок використовують депутати для того, щоб "їх почули". Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко.

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Коли будуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію

Нардеп розповів, що є три варіанти розвитку подій, але все залежить від кількості правок до законопроєкту.

Є декілька варіантів: перше, якщо всі знімуть свої правки, і він буде проголосований так, як подасть комітет, що маловірогідно. І це може бути на початку наступного місяця. Інший варіант – будуть ставити правки найбільш ті, що дійсно стосуються законопроєкту, і це буде довше, воно може до середини місяця дійти. І найбільш довгостроковий варіант – коли всі будуть ставити всі свої правки, і це може затягнутися,

– повідомив Костенко.

Він також зауважив, що використання тактики внесення значної кількості правок до законопроєктів не є новинкою і вже використовувалося, щоб стимулювати владу до комунікації з депутатами.

"Коли це робиться, в тому числі, я думаю, що хтось не згоден із законопроєктом. А інше – це депутати намагаються зробити так, щоб їх почули. Тому що це законопроєкт уряду, вони його подали, а зараз ми бачимо яке відношення до народних депутатів. От вони намагаються так комунікувати, тому що по-іншому влада з народними депутатами комунікувати не хоче, і вони таким чином беруть важливі речі, в тому числі для влади, і намагаються комунікувати. І тут питання стане – на які компроміси готова йти влада", – підкреслив Костенко.

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