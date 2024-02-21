Велику кількість правок використовують депутати для того, щоб "їх почули". Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко.
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Коли будуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію
Нардеп розповів, що є три варіанти розвитку подій, але все залежить від кількості правок до законопроєкту.
Є декілька варіантів: перше, якщо всі знімуть свої правки, і він буде проголосований так, як подасть комітет, що маловірогідно. І це може бути на початку наступного місяця. Інший варіант – будуть ставити правки найбільш ті, що дійсно стосуються законопроєкту, і це буде довше, воно може до середини місяця дійти. І найбільш довгостроковий варіант – коли всі будуть ставити всі свої правки, і це може затягнутися,
– повідомив Костенко.
Він також зауважив, що використання тактики внесення значної кількості правок до законопроєктів не є новинкою і вже використовувалося, щоб стимулювати владу до комунікації з депутатами.
"Коли це робиться, в тому числі, я думаю, що хтось не згоден із законопроєктом. А інше – це депутати намагаються зробити так, щоб їх почули. Тому що це законопроєкт уряду, вони його подали, а зараз ми бачимо яке відношення до народних депутатів. От вони намагаються так комунікувати, тому що по-іншому влада з народними депутатами комунікувати не хоче, і вони таким чином беруть важливі речі, в тому числі для влади, і намагаються комунікувати. І тут питання стане – на які компроміси готова йти влада", – підкреслив Костенко.
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що законопроєкт про мобілізацію повинен відповідати викликам, які можуть виникнути у майбутньому. Данілов зазначив, що деякі парламентарі намагаються підтримувати проєкти, які приносять вигоди лише зараз. Однак він підкреслив, що законопроєкти повинні бути розроблені таким чином, щоб їх можна було використовувати протягом десятиріч.
- Українська Рада Бізнесу проти того, аби військові мали змогу вилучати приватні транспортні засоби, а також вважають неприпустимим надсилання повісток через інтернет. Там зазначають, що деякі критичні правки вже були враховані, однак цього мало, аби врятувати бізнес, який працює в режимі "виживання".
- Глава Мінцифри Михайло Федоров також висловився про новий законопроєкт і на фоні розмов про електронний кабінет призовника запевнив, що в Дії не планується відправляти повістки. Там не буде сервісів, які пов'язані з мобілізацією – у якому б форматі Рада не ухвалила законопроєкт.