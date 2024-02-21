Большое количество правок используется депутатами для того, чтобы "их услышали". Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко.
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Когда будут голосовать за законопроект о мобилизации
Нардеп рассказал, что есть три варианта развития событий, но все зависит от количества поправок к законопроекту.
Есть несколько вариантов: первое, если все снимут свои правки, и он будет проголосован так, как подаст комитет, что маловероятно. И это может быть в начале следующего месяца. Другой вариант – будут ставить правки наиболее те, что действительно касаются законопроекта, и это будет дольше, оно может до середины месяца дойти. И наиболее долгосрочный вариант – когда все будут ставить все свои правки, и это может затянуться,
– сообщил Костенко.
Он также отметил, что использование тактики внесения значительного количества правок в законопроекты не является новинкой и уже использовалось, чтобы стимулировать власть к коммуникации с депутатами.
"Когда это делается, в том числе, я думаю, что кто-то не согласен с законопроектом. А другое – это депутаты пытаются сделать так, чтобы их услышали. Потому что это законопроект правительства, они его подали, а сейчас мы видим какое отношение к народным депутатам. Вот они пытаются так коммуницировать, потому что по-другому власть с народными депутатами коммуницировать не хочет, и они таким образом берут важные вещи, в том числе для власти, и пытается коммуницировать. И здесь вопрос станет – на какие компромиссы готова идти власть", – подчеркнул Костенко.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что законопроект о мобилизации должен соответствовать вызовам, которые могут возникнуть в будущем. Данилов отметил, что некоторые парламентарии пытаются поддерживать проекты, которые приносят выгоды только сейчас. Однако он подчеркнул, что законопроекты должны быть разработаны таким образом, чтобы их можно было использовать в течение десятилетий.
- Украинский Совет Бизнеса против того, чтобы военные имели возможность изымать частные транспортные средства, а также считают недопустимым отправку повесток через интернет. Там отмечают, что некоторые критические правки уже были учтены, однако этого мало, чтобы спасти бизнес, который работает в режиме "выживания".
- Глава Минцифры Михаил Федоров также высказался о новом законопроекте и на фоне разговоров об электронном кабинете призывника заверил, что в Дії не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, которые связаны с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект.