Такое мнение секретарь СНБО высказал в подкасте Натальи Мосейчук. Данилов также добавил, что новый законопроект должен четко разъяснять каждый вопрос, чтобы не было двойных чтений закона, передает 24 Канал.

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Данилов о мобилизации

Секретарь СНБО подчеркнул, что новый закон о мобилизации "должен быть о справедливости". Также он должен дать четкое толкование для каждого гражданина о его обязанностях и правах.

Каждый человек должен четко понимать, как он призывается, какие дальше происходят процедуры, как он демобилизуется, как он служит стране. Надо понятным для всех языком, который не имеет двойного толкования, а это, к большому сожалению, встречается довольно часто в наших законах, и каждый читает их, как сам считает необходимым. Об этом должен быть этот закон,

– подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что законопроект о мобилизации должен отвечать и вызовам, которые могут быть в будущем. Данилов отметил, что некоторые нардепы пытаются лоббировать проекты, которые бы удовлетворили и были выгодными сейчас. Однако, по словам секретаря СНБО, законопроекты должны работать десятилетиями без изменений.

Когда будет второе чтение законопроекта