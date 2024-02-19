Законопроект о мобилизации, вероятно "будет сложно проходить", но "есть все шансы его проголосовать во втором чтении в целом". Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк, передает 24 Канал.

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Когда состоится второе чтение

21 февраля станет последним днем подачи поправок к законопроекту о мобилизации. Именно после этого может состояться голосование Верховной Рады.

Я надеюсь, что еще на этой неделе у Верховной Рады есть шанс проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении. 21 февраля крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по нацбезопасности обороны и разведки, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении,

– объяснил Михаил Цимбалюк.

По каким вопросам продолжается дискуссия

Демобилизация срочников. Михаил Цимбалюк убежден, что именно этот пункт вызовет активные дискуссии. Он требует, чтобы срочники были немедленно демобилизованы, так как уже отслужили уже несколько месяцев или даже лет.

"Они этого заслуживают, они прослужили несколько месяцев, а некоторые несколько лет. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продолжение службы", – добавляет нардеп.

Лица с инвалидностью. Сложной темой также, по мнению Цимбалюка, станет уход за лицом с инвалидностью. По его мнению, человек сам должен определять, кто за ним будет ухаживать.

"Это один человек из числа родственников, близких родственников. Но еще раз подчеркну – это должно быть только одно лицо, которое определит сам человек, за которым нужен уход. Но это должно быть закреплено в этом законе. Вокруг этого продолжаются дискуссии. И я думаю, что мы найдем общее мнение. Потому что лицо с инвалидностью имеет право на уход",

– сказал Цимбалюк.

Отсрочка от службы для преподавателей ЗВО. В Раде считают, что преподаватели высших учебных заведений без ученой степени и ученого звания также имеют право на отсрочку.

"И докторанты, которые на контрактной форме обучения, тоже имеют право на отсрочку. То, что их большое количество, то это, видимо, не их вина. Это вина правительства, который давал высшим учебным заведениям квоты, то есть лицензионные условия. Можно говорить о том, что со следующего года будет ограничено количество, но это уже другая история. Но те, кто заплатил деньги и учится, должны завершить обучение", – объяснил позицию нардеп.

Демобилизация и ротация. Парламентарий убежден, что демобилизация через 36 месяцев – это слишком долгий срок.

"Мы предлагаем 18 месяцев, если 12 из них боец находился в зоне боевых действий. Это будет справедливо. И ротация – за какой период. А для этого нужно определенное количество людей, чтобы можно было ротировать те подразделения, которые сегодня на территории выполнения боевого задания, могли отходить на отдых, иметь право восстановиться и отдохнуть", – добавляет Цимбалюк.

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