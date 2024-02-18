Павлюк отметил, что ни один украинский мобилизованный гражданин не попадет на фронт без соответствующего снаряжения. Он отметил, что военное командование контролирует весь этот процесс.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ высказал мнение, что ни один мобилизованный не пойдет в зону боевых действий неэкипированный, неподготовленный, необеспеченный.

К этому мы очень придирчиво относимся, особенно сейчас, – к подготовке личного состава. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готовым к действиям,

– отметил он.

По поводу экипировки и оружия, по словам генерала, вопрос совсем не стоит. Поэтому он считает, что украинское военно-политическое командование относительно достойного обеспечения мобилизованных подготовкой и экипировкой – все решат.

В то же время Павлюк отметил, что по технике и боеприпасам крупного калибра, это вопрос, которые военное командование изучает и с каким сейчас работает.

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