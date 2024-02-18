По его мнению, вопрос пола также не должен играть роль в этом процессе. Кроме того, Федоренко также предлагает ввести общеобязательное второе образование – военное.

Интересно Мобилизация в Украине: что известно о концепции бронирования по уплате налогов

Офицер ВСУ объяснил свое мнение относительно военнообязанных

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко отметил, что с началом полномасштабной войны люди по всей стране стали на защиту своей земли.

Несмотря на это, он заметил, что именно отсутствие знаний о том, как эффективно использовать оружие и взаимодействовать военным между собой, привело к существенным потерям.

Что нужно было сделать после этого всего? Нужно было предусмотреть в государственном бюджете значительное финансирование, оценить способности и возможности наших учебных центров, выйти и принять волевое решение, что: "друзья, у нас отныне все, кто является совершеннолетним, автоматически становятся военнообязанными, независимо от пола",

– сказал Федоренко.

В то же время офицер ВСУ отметил, что не все граждане должны воевать, ведь поддерживать экономику тоже нужно. Он подчеркнул, что на одного военного в тылу должны работать не менее шести гражданских, но такие меры нужны, чтобы при необходимости у человека были умения и знания, как работать с оружием, как выполнять боевые задачи.

"Но, в критических ситуациях, когда становится необходимо, у человека есть умение, понимание и знания, как работать с оружием, как выполнять боевые задачи, и в идеале, если бы дополнительно общеобязательным было второе образование – военное", – пояснил Федоренко.

Он отметил, что если бы так произошло, то результаты на поле боя были бы совсем другими. По словам военного, у нас было бы гораздо меньше потерь и результат, который показали Силы обороны, был бы гораздо выше.

Однако в конце концов командир батальона БПЛА признал, что это все "непопулярные решения" для нашего государства.

Обратите внимание! В Кабинете министров отреагировали на запрос журналистов относительно мобилизации членов семей депутатов и чиновников и чиновников. Там отметили, что на уровне законодательства не могут ввести обязательный учет, а также мобилизацию родных депутатов, а также чиновников.