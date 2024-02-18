На його думку, питання статі також не має відігравати роль у цьому процесі. Крім того, Федоренко також пропонує запровадити загальнообов'язкову другу освіту — військову.

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Офіцер ЗСУ пояснив свою думку щодо військовозобов'язаних

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що воює у складі 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко зазначив, що з початком повномасштабної війни люди по всій країні стали на захист своєї землі.

Попри це, він зауважив, що саме відсутність знань про те, як ефективно використовувати зброю і взаємодіяти військовим між собою, призвела до суттєвих втрат.

Що потрібно було зробити після цього всього? Потрібно було передбачити в державному бюджеті значне фінансування, оцінити спроможності та можливості наших навчальних центрів, вийти й ухвалити вольове рішення, що: "друзі, у нас відсьогодні всі, хто є повнолітнім, автоматично стають військовозобов'язаними, незалежно від статі",

– сказав Федоренко.

Водночас офіцер ЗСУ зауважив, що не всі громадяни мають воювати, адже підтримувати економіку теж потрібно. Він підкреслив, що на одного військового в тилу мають працювати не менше шести цивільних, але такі заходи потрібні, щоб за необхідності у людини були вміння і знання, як працювати зі зброєю, як виконувати бойові завдання.

"Але, в критичних ситуаціях, коли стає необхідно, у людини є вміння, розуміння і знання, як працювати зі зброєю, як виконувати бойові завдання, і в ідеалі, якби додатково загальнообов'язковою була друга освіта – військова", – пояснив Федоренко.

Він наголосив, що якби так сталося, то результати на полі бою були б зовсім іншими. За словами військового, у нас було б набагато менше втрат і результат, який показали Сили оборони, був би набагато вищим.

Однак зрештою командир батальйону БпЛА визнав, що це все "непопулярні рішення" для нашої держави.

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