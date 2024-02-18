Кабмін розглядає концепцію бронювання за сплатою податків. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

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Що відомо про концепцію

Мовиться про 6000 – 7000 гривень податків на місяць як умову для бронювання. Борняков наголосив, що ця концепція ще не працює.

Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні,

– пояснив він.

За його словами, готуються зміни щодо звітності. Згідно із концепцією, звітність має бути щомісячною. Її має зчитувати система Мінцифри та створювати документ, що підтверджує бронювання на таких умовах. Борняков додав, що для Дія.City ставитиметься вищий поріг зарплати.

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