Кабмин рассматривает концепцию бронирования по уплате налогов. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
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Что известно о концепции
Речь идет о 6000 – 7000 гривен налогов в месяц как условие для бронирования. Борняков отметил, что эта концепция еще не работает.
Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине,
– пояснил он.
По его словам, готовятся изменения по отчетности. Согласно концепции, отчетность должна быть ежемесячной. Ее должна считывать система Минцифры и создавать документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Борняков добавил, что для Дія.City будет ставиться более высокий порог зарплаты.
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- Недавно СМИ писали, что правительство рассматривает два варианта экономического бронирования от мобилизации для бизнеса. Кроме высоких налогов изучается возможность забронировать работника за отдельную плату.
- Как сообщалось ранее, обновленный законопроект о мобилизации предусматривает возможность бронирования для определенных категорий военнообязанных мужчин. Полный перечень можно прочитать – здесь.