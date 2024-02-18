Кабмин рассматривает концепцию бронирования по уплате налогов. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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Что известно о концепции

Речь идет о 6000 – 7000 гривен налогов в месяц как условие для бронирования. Борняков отметил, что эта концепция еще не работает.

Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине,

– пояснил он.

По его словам, готовятся изменения по отчетности. Согласно концепции, отчетность должна быть ежемесячной. Ее должна считывать система Минцифры и создавать документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Борняков добавил, что для Дія.City будет ставиться более высокий порог зарплаты.

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