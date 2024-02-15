Журналісти OBOZ.UA вирішили поцікавитися в уряду, чи планують до Верховної Ради внести законопроєкт, який стосується удосконалення процесів мобілізації. Зокрема, залучення до служби членів родин службовців.

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Що сказали у Кабміні про мобілізацію рідних депутатів

Отже, запит був такий. Журналістів цікавило питання того, чи повертатимуть з-за меж України членів родин, мовиться про дітей призовного віку, службовців, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище в Україні. Щоби на військовий облік стали і надалі проходили службу на рівні зі звичайними військовозобов'язаними громадянами також діти депутатів.

На запит журналістів у Кабінеті Міністрів зазначили, що на рівні законодавства не можуть запровадити обов'язковий облік, а також мобілізацію рідних депутатів, а також чиновників. Зокрема, йдеться про дітей тих українських службовців, які мешкають за кордоном під час повномасштабного вторгнення.

У відповіді на запит зазначили, що можуть діяти винятково у межах тих повноважень, які передбачені Конституцією України, а також законодавством. Також зазначили, що розробником законопроєкту №10378 про вдосконалення мобілізації виступив саме уряд. І що його відкликали, щоб доопрацювати. Звернімо увагу, що зробили це через те, що у документі виявили корупційні ризики.



Відповідь Кабміну на запит про мобілізацію дітей депутатів / Фото OBOZ.UA

Водночас у Кабінеті Міністрів зазначили, що до Верховної Ради подали цілу низку інших законопроєктів. У них пропонують внести зміни до законів про військовий обов'язок, військову службу, мобілізацію та підготовку до неї, до законодавчих актів щодо питань призову, а також звільнення зі служби.

Також слід зазначити, що відповідно до статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить президенту, народним депутатам і Кабінету міністрів,

– додали у відповіді на запит.

Звернімо увагу, у запропонованому урядом законі про мобілізацію пропонували ввести норму, згідно з якою до 50% службовців категорії Б та В за посадами підпадали б під мобілізацію. Втім, депутати у цьому побачили суперечності українській Конституції.

Тож, глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що необхідно розділяти державних службовців і депутатів. Він додав, що відповідне питання має вирішувати Кабмін. Наразі ж у Раді працюють над напрацьовуванням альтернативних законопроєктів.