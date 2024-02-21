Таку думку секретар РНБО висловив у подкасті Наталії Мосейчук. Данілов також додав, що новий законопроєкт повинен чітко роз'яснювати кожне питання, щоб не було подвійних читань закону, передає 24 Канал.
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Данілов про мобілізацію
Секретар РНБО наголосив, що новий закон про мобілізацію "має бути про справедливість". Також він має дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки та права.
Кожна людина повинна чітко розуміти, як вона призивається, які далі відбуваються процедури, як він демобілізовується, як він служить країні. Треба зрозумілою для всіх мовою, яка не має подвійного тлумачення, а це, на превеликий жаль, зустрічається досить часто в наших законах, і кожен читає їх, як сам вважає за необхідне. Про це має бути цей закон,
– наголосив Данілов.
Він також додав, що законопроєкт про мобілізацію має відповідати й викликам, які можуть бути у майбутньому. Данілов зауважив, що деякі нардепи намагаються лобіювати проєкти, які б задовольнили й були вигідними зараз. Однак, за словами секретаря РНБО, законопроєкти мають працювати десятиріччями без змін.
Коли буде друге читання законопроєкту
- 30 січня ввечері до Верховної Ради внесли доопрацьований законопроєкт про мобілізацію. Вже 7 лютого народні депутати підтримали його у першому читанні. Однак деякі пункти викликали чимало суперечок, тому до тексту законопроєкту почали вносити правки.
- До слова, до законопроєкту подали понад 1300 правок. За приблизними підрахунками, на опрацювання усіх правок комітету ВР знадобиться близько тижня.
- Перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що депутати можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже цього тижня. Щодо низки пунктів законопроєкту все ще триває жвава дискусія, проте "є всі шанси" проголосувати вже незабаром.