В частности, это могут быть граждане, совершившие дорожно-транспортное происшествие. Или же это могут быть люди, которые заключены за коррупцию.
Интересно В "Слуге народа" отреагировали на скандальное заявление о детях уклонистов
Малюська предлагает мобилизовать правонарушителей и коррупционеров
Глава Минюста отметил, что в Украине единицы людей, которые не нарушали правил дорожного движения. В частности, то, что человек нарушил правила дорожного движения, ему не повезло, выехала автомобилем в другой.
Его (человека – 24 Канал) нельзя взять мобилизовать? Это нонсенс, безусловно, таких людей надо мобилизовать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть,
– подчеркнул Малюська.
В то же время министр отметил, что есть также те лица, кто находится в тюрьме, но реальной опасности для общества или армии не представляют. Речь идет о людях, которых посадили за незаконное обогащение.
"Самый классический, самый горячий пример, который не дискутируется, – коррупционеры. Их посадили в тюрьму, а не стоит ли, пусть они кровью защищают свою репутацию – условно кровью, безусловно", – подчеркнул Малюська.
Он также отметил, что анализ показывает безопасность этих людей для войска. Ведь, по словам министра, армия – это не только стрелять из артиллерии, там и копать надо много где. К тому же эти граждане могли бы помочь с обеспечением, приготовлением пищи, ношением, разгрузкой, то есть той работой, которую можно и нужно выполнять без оружия.
В Раде призвали запретить детям уклонистов поступать в вузы
- В недавнем интервью народный депутат Вадим Ивченко, который также является членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил, что политическое руководство Украины предложило новую меру для ограничения доступа детей уклонистов к поступлению в университеты. Это заявление получило чрезвычайную огласку.
- В то же время глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что такой абсурд никогда не поддержат нардепы от ее партии в парламенте. Она также отметила, что это является нарушением конституционного права на образование.
- Стоит отметить, что сейчас к закону о мобилизации подали более чем 1 300 поправок. На их рассмотрение комитета Верховной Рады может потребоваться около недели.