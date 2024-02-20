Глава партии Елена Шуляк заявила, что такой абсурд никогда не поддержат нардепы от "Слуга народа" в парламенте. И добавила, что это нарушение конституционного права на образование, сообщает Образование 24.

Смотрите также Запретят ли детям уклонистов поступать в вузы: в Раде сделали заявление

Руководители "слуг" прокомментировали скандальное заявление Ивченко

Также Шуляк акцентировала на демократии в Украине и борьбе за ценности свободы.

А то, что предлагает Ивченко, больше похоже на феодальное взятие в заложники детей,

– считает руководительница партии.

Поэтому никто никогда не будет делать крайними детей за поступки взрослых, резюмировала она.

Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил об опровержении очередного фейка, который разлетелся в СМИ.

Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правила мобилизации,

– заявил Арахамия.

Отметим, что вскоре нардепы должны согласовать во втором чтении законопроект №10449, который будет предусматривать определенные изменения для военнообязанных.

Смотрите также Будут ли иметь право на отсрочку преподаватели, аспиранты и докторанты

Почему возникла огласка о "запрете детям уклонистов поступать в вузы"