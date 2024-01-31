К таким лицам относится часть студентов. А предоставят ли право на отсрочку преподавателям, аспирантам и докторантам, читайте далее.

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Будут ли иметь право на отсрочку аспиранты, докторанты и преподаватели

Так, в соответствии с документом не будут мобилизовать:

докторантов;

интернов.

Заметим! Аспиранты, обучающиеся на платной основе, не будут иметь права на отсрочку.

Также получат право на отсрочку такие преподаватели и работники учебных заведений:

научные и научно-педагогические работники вузов и колледжей; научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и / или научную степень;

педагогические работники училищ;

учителя.

Заметим, что для отсрочки преподавателям нужно работать в учебных заведениях не менее, чем на 075 ставки.

Раньше мы также сообщали, кому из студентов предоставят право на отсрочку в 2024 году, а кто это право потеряет. Об этом читайте по ссылке.