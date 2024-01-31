До таких осіб належить частина студентів. А чи нададуть право на відстрочку викладачам, аспірантам і докторантам, читайте далі.

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Чи матимуть право на відстрочку аспіранти, докторанти і викладачі

Так, відповідно до документа, не мобілізовуватимуть:

докторантів;

інтернів.

Зауважимо! Аспіранти, що навчаються на платній основі, не матимуть права на відстрочку.

Також отримають право на відстрочку такі викладачі та працівники закладів освіти:

наукові та науково-педагогічні працівники вишів та коледжів; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники училищ;

вчителі.

Зауважимо, що для відстрочки викладачам потрібно працювати у закладах освіти не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше ми також повідомляли, кому зі студентів нададуть право на відстрочку у 2024 році, а хто це право втратить. Про це читайте за посиланням.