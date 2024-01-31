До таких осіб належить частина студентів. А чи нададуть право на відстрочку викладачам, аспірантам і докторантам, читайте далі.
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Чи матимуть право на відстрочку аспіранти, докторанти і викладачі
Так, відповідно до документа, не мобілізовуватимуть:
- докторантів;
- інтернів.
Також отримають право на відстрочку такі викладачі та працівники закладів освіти:
- наукові та науково-педагогічні працівники вишів та коледжів; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
- педагогічні працівники училищ;
- вчителі.
Зауважимо, що для відстрочки викладачам потрібно працювати у закладах освіти не менше ніж на 0,75 ставки.
Раніше ми також повідомляли, кому зі студентів нададуть право на відстрочку у 2024 році, а хто це право втратить. Про це читайте за посиланням.