Про це розповів заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький під час зустрічі з представниками ГО "Прогресильні".

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В Україні значно побільшало аспірантів у ЗВО

Винницький зазначив: якщо порівняти дані за 2021 і 2023 рік, то побачимо різке зростання кількості аспірантів.

У 2021 році у нас в усій системі аспірантури було 7 656 аспірантів. За результатами 2023 року у нас в аспірантурі зараз вчиться 18 835 аспірантів,

– уточнив посадовець.

І зауважив, що в Україні збільшився науковий контингент аспірантів за 2 роки повномасштабного вторгнення в 2,5 рази.

Винницький також додав, що залишається лише мріяти побачити, як чимало аспірантів з вищезгаданої кількості дійдуть до захисту.

Зазначимо, аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації.

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Раніше очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповідав детально про те, як МОН трансформує сферу вищої освіти. Деталі читайте за посиланням.