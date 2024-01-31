Про це мовиться в оновленому законопроєкті про мобілізацію, яку підготував Кабмін. Урядовці вже подали документ до Верховної Ради на розгляд.

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Хто зі студентів матиме право на відстрочку

Урядовці визначили у вищезгаданому законопроєкті перелік осіб, які не підлягають призову в армію. Окремі категорії громадян нашої держави мають право на відстрочку.

Так, відповідно до документа, звільнення від мобілізації на особливий період можуть надати:

студентам училищ;

студентам коледжів;

студентам вишів;

Зверніть увагу! Студент має право на відстрочку від служби лише у тому разі, якщо навчається на денній або дуальній формі.

студентам, які здобувають другу і більше вищу освіту, але на рівні вищому, ніж раніше, без урахування спеціальності (фаху).

Зауважимо! Раніше заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розтлумачував цю норму. Так, якщо ви маєте диплом магістра чи спеціаліста, який прирівнюють до магістра, і вступаєте на ще одну магістратуру, то право на відстрочку від служби вам не нададуть. Якщо ж у вас є диплом магістра і ви вступаєте в аспірантуру, тоді матимете таке право. Там само нададуть відстрочку бакалавру, який вступить у магістратуру.

Рада розгляне цей документ вже невдовзі.

Раніше ми писали про те, кого зі студентів можуть мобілізувати. Про це читайте тут.