Об этом говорится в обновленном законопроекте о мобилизации который подготовил Кабмин. Чиновники уже подали документ в Верховную Раду на рассмотрение.

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Кто из студентов будет иметь право на отсрочку

Чиновники определили в вышеупомянутом законопроекте перечень лиц не подлежащих призыву в армию. Отдельные категории граждан нашего государства имеют право на отсрочку.

Так в соответствии с документом освобождение от мобилизации на особый период могут предоставить:

  • студентам училищ;
  • студентам колледжей;
  • студентам вузов;
  • студентам, которые получают второе и более высшее образование, но на уровне высшем, чем раньше, без учета специальности.

Рада рассмотрит этот документ уже вскоре.

Ранее мы писали о том, кого из студентов могут мобилизовать. Об этом читайте здесь.