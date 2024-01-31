Об этом говорится в обновленном законопроекте о мобилизации который подготовил Кабмин. Чиновники уже подали документ в Верховную Раду на рассмотрение.

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Кто из студентов будет иметь право на отсрочку

Чиновники определили в вышеупомянутом законопроекте перечень лиц не подлежащих призыву в армию. Отдельные категории граждан нашего государства имеют право на отсрочку.

Так в соответствии с документом освобождение от мобилизации на особый период могут предоставить:

студентам училищ;

студентам колледжей;

студентам вузов;

Обратите внимание! Студент имеет право на отсрочку от службы только в том случае, если учится на дневной или дуальной форме.

студентам, которые получают второе и более высшее образование, но на уровне высшем, чем раньше, без учета специальности.

Заметим! Ранее заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий растолковывал эту норму. Так, если вы имеете диплом магистра или специалиста, который приравнивают к магистру, и поступаете на еще одну магистратуру, то право на отсрочку от службы вам не предоставят. Если же у вас есть диплом магистра и вы вступаете в аспирантуру, тогда будете иметь такое право. Там же предоставят отсрочку бакалавру, который вступит в магистратуру.

Рада рассмотрит этот документ уже вскоре.

Ранее мы писали о том, кого из студентов могут мобилизовать. Об этом читайте здесь.