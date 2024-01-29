Однако студенты, обучающиеся на дуальной или дневной форме, имеют право на отсрочку от службы. Кого же могут забрать в армию, читайте дальше.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Так мобилизовать могут тех студентов, которые окончили бакалавриат и поступают на магистратуру. В этот период они официально не получают образование. Потому и права на отсрочку не имеют.

Отметим, что порядок призыва на военную службу в Украине регулируют законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Могут ли студенты иностранных ЗВО выезжать за границу

На сегодня студенты, которым уже исполнилось 18 лет, не имеют права покидать пределы нашего государства – даже если получают образование в иностранном университете.