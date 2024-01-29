Однако студенты, обучающиеся на дуальной или дневной форме, имеют право на отсрочку от службы. Кого же могут забрать в армию, читайте дальше.
Смотрите также Масштабные изменения в вузах мобилизация студентов реформы НУШ: что ждет образование в 2024 году?
Кого из студентов могут мобилизовать
Так мобилизовать могут тех студентов, которые окончили бакалавриат и поступают на магистратуру. В этот период они официально не получают образование. Потому и права на отсрочку не имеют.
Отметим, что порядок призыва на военную службу в Украине регулируют законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Могут ли студенты иностранных ЗВО выезжать за границу
На сегодня студенты, которым уже исполнилось 18 лет, не имеют права покидать пределы нашего государства – даже если получают образование в иностранном университете.
- Раньше мы также сообщали о том, что если Верховная Рада примет новый законопроект или изменения в закон о мобилизации, то право на отсрочку от мобилизации получат только те студенты-мужчины, которые поступают на более высокий уровень образования, чем имеют. Подробно читайте здесь.