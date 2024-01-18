Соответствующие изменения преследуют цель согласовать нардепы. Кто из студентов потеряет право на отсрочку, рассказывает Образование 24.

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Кого из студентов избавят отсрочки от мобилизации

Преподаватели сегодня также имеют отсрочку от мобилизации.

Если же Рада примет новый законопроект или изменения в законе об мобилизации, то право на отсрочку от мобилизации получат только те студенты-мужчины, которые поступают на более высокий уровень образования, чем имеют, ранее информировали в Минобразования.

Так, если вы имеете диплом бакалавра, а поступаете на магистратуру, или же имеете диплом магистра и поступаете в аспирантуру, тогда отсрочку от службы вы получите. Если же закончили в свое время магистратуру и снова на нее вступаете, тогда право на отсрочку не получите.

Обратите внимание! Мы писали подробно о масштабных изменениях в высшем образовании, которые планируют претворить в жизнь в 2024 году в образовательных прогнозах 24 Канала.

Отмена отсрочки для отдельных студентов: предыстория