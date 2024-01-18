Соответствующие изменения преследуют цель согласовать нардепы. Кто из студентов потеряет право на отсрочку, рассказывает Образование 24.
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Кого из студентов избавят отсрочки от мобилизации
Преподаватели сегодня также имеют отсрочку от мобилизации.
Если же Рада примет новый законопроект или изменения в законе об мобилизации, то право на отсрочку от мобилизации получат только те студенты-мужчины, которые поступают на более высокий уровень образования, чем имеют, ранее информировали в Минобразования.
Так, если вы имеете диплом бакалавра, а поступаете на магистратуру, или же имеете диплом магистра и поступаете в аспирантуру, тогда отсрочку от службы вы получите. Если же закончили в свое время магистратуру и снова на нее вступаете, тогда право на отсрочку не получите.
Отмена отсрочки для отдельных студентов: предыстория
- В прошлом году журналисты выяснили, что в университетах Украины учится немало мужчин старше 30 лет.
- При этом это уже не первое их высшее образование.
- Нардепы же заявили, что такие люди хотят избежать мобилизации.
- Так что чиновники заявили о намерении отменить таким лицам право на отсрочку.
- В ВРУ взялись за подготовку законопроекта, который может изменить ситуацию.