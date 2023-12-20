Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий ответил на вопрос о том, какую отсрочку от мобилизации и каким студентам теперь будет предоставлять государство.

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Какую отсрочку от мобилизации и кому из студентов будет предоставлять государство

Чиновник отметил: на этот вопрос можно будет ответить после того, как нардепы ВРУ рассмотрят соответствующие законопроекты (об отмене отсрочки определенной категории студентов; в частности, говорится о мужчинах старше 30 лет и получающих второе, третье непоследовательное высшее образование – 24 Канал) .

Винницкий при этом рассказал, что Раде предлагают – и это поддерживает Минобразования – предоставлять отсрочку от мобилизации тем студентам-мужчинам, которые поступают на более высокий уровень образования, чем тот, который у них уже есть.

Если у вас есть диплом магистра или специалиста, который приравнивается к магистра, и вы поступаете на еще одного магистра, вы имеете право на него поступить. Но это не гарантирует вам отсрочку от мобилизации. Если у вас есть диплом магистра и вы поступаете в аспирантуру, то есть,

– заявил заместитель главы МОН.

И добавил, что так же предоставят отсрочку бакалавру, который поступит в магистратуру. Такое предложение, по словам Винницкого, сейчас находится на рассмотрении парламента.

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Кому из студентов могут отменить право на отсрочку