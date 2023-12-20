Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький відповів на питання про те, яку відстрочку від мобілізації і яким студентам тепер надаватиме держава.
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Яку відстрочку від мобілізації і кому зі студентів надаватиме держава
Посадовець зауважив: на це питання можна буде відповісти після того, як нардепи ВРУ розглянуть відповідні законопроєкти (про скасування відстрочки певній категорії студентів; зокрема, мовиться про чоловіків, яким понад 30 років і які здобувають другу, третю непослідовну вищу освіту, – 24 Канал).
Винницький при цьому розповів, що Раді пропонують – і це підтримує Міносвіти – надавати відстрочку від мобілізації тим студентам-чоловікам, які вступають на вищий рівень освіти, ніж той, який вони вже мають.
Якщо у вас є диплом магістра чи спеціаліста, який прирівнюється до магістра, і ви вступаєте на ще одного магістра, ви маєте право на нього вступити. Але це не гарантує вам відстрочки від мобілізації. Якщо у вас є диплом магістра і ви вступаєте в аспірантуру, то є,
– заявив заступник очільника МОН.
І додав, що так само нададуть відстрочку бакалавру, який вступить у магістратуру. Така пропозиція, за словами Винницького, зараз є на розгляді парламенту.
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Кому зі студентів можуть скасувати право на відстрочку
- У вишах нашої держави зараз здобуває освіту чимало чоловіків, яким вже понад 30 років.
- Це може бути їхня вже друга чи й третя вища освіта.
- Можновладці натомість заявляли про намір скасувати таким особам право на відстрочку.
- Вони заявляють, що таким чином ці чоловіки уникають мобілізації.
- У ВРУ при цьому анонсували підготовку законопроєкту, який може змінити ситуацію.