Есть категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. К ним относятся, в частности, студенты дневной или дуальной формы обучения.

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Как студенту подтвердить право на отсрочку

Однако право на отсрочку не гарантирует, что студент не может получить повестки. Поэтому право еще предстоит подтвердить. Юрист Дмитрий Дончак объяснил, как это сделать.

По его словам, не университет, а именно студент должен обратиться в ТЦК: прийти и сообщить об изменении личных данных. А именно о наличии оснований для отсрочки в связи с обучением на дневной форме.

Если студент этого не сделает, то нарушит правила военного учета. За это получит штраф на сумму от 850 до 1700 гривен.

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Какие документы нужно принести в ТЦК

Для того чтобы подтвердить право на отсрочку, студент должен принести в ТЦК следующие документы:

паспорт, код;

военно-учетный документ (приписное, либо временное удостоверение, либо военный билет);

доказательства обучения на дневной форме (обычно это форма-20, ее нужно заказать в вузе);

повестку (если ее издали).

После этого студент проходит военно-врачебную комиссию и получает отсрочку от призыва.

Дончак также отметил, что ТЦК может не выдать соответствующую справку. Студент просто получит отметку в учетном деле.