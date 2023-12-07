Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И уточнил, почему разница увеличивается.

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Чиновник отметил: большинство студентов на бакалавриате – это лица в возрасте 18 – 21 год. На магистратуру очень часто поступают люди старшего возраста, призывного или мобилизационного.

Сейчас мобилизационный возраст – 27 лет. Есть закон, принятый ВР, но еще не подписанный президентом, чтобы снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Поэтому люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу,

– уточнил Винницкий.

Также сообщил, что в Верховной Раде сейчас несколько инициатив, которые могут изменить ситуацию для части студентов. Ведь, по словам чиновника, мобилизационный ресурс проблематический.

Предложения фактически сводятся к тому, что если человек получает такой уровень образования впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка. Если же ты уже имеешь, например, магистерский уровень, то удвоение того же уровня не дает отсрочки,

– отметил Винницкий.

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