Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о возможных изменениях в законодательстве для студентов, получающих второе высшее образование. Некоторые из них могут лишить права на отсрочку от мобилизации.
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Что сказал Вениславский
Как пояснил нардеп, некоторые соискатели образования могут потерять право на отсрочку от мобилизации.
Мы предполагаем, что имеют право на отсрочку от призыва только лица, получающие следующий уровень образования – например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру. То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование – того же уровня или низшего уровня – для них отсрочки не будет,
– отметил Вениславский.
Представитель президента Украины в Верховной Раде объяснил грядущие законодательные изменения на примере. Если человек получил диплом магистра и юридическое образование и сейчас поступает на стационар для получения второго образования по другой специальности, это не будет считаться последовательным образованием. Такое лицо не будет иметь права на отсрочку от призыва в ряды ВСУ.
Другие новости о мобилизации студентов
- Напомним, в Раде готовят законопроект, который будет регулировать вопрос получения военнообязанными второго высшего образования. Он будет касаться студентов колледжей и вузов.
- В случае принятия этот проект закона может существенно изменить ситуацию для студентов в возрасте 30 лет. Причиной его создания стало увеличение желающих получать высшее образование во время военного положения в 2 – 3 раза.
- Как ранее объяснял начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас в Украине те студенты, которые получают образование на дневной форме в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях, нуждаются в отсрочке от мобилизации на срок обучения вне зависимости от возраста. При этом не важно, платят ли они за обучение или учатся на бюджете.