Детали рассказала нардеп Наталья Пипа в эфире телеканала "Эспрессо". Отметим, ранее в Раде уже регистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования. Однако его принятие "затормозили" из-за "дискриминации по возрасту".

Смотрите также "Университеты продолжают зарабатывать на уклонистах": расследование о "новых рекордах"

Нардепы готовят новый законопроект о получении второго высшего образования

Пипа считает: если не изменить условия, ситуация с мужчинами призывного возраста, получающими второе высшее образование, не изменится.

Она также отметила, что предыдущий законопроект Вениславского в ЕС был признан дискриминационным по возрасту.

Сейчас разрабатывается другой законопроект, который будет иметь другие критерии. В частности, не по возрасту, а от сферы деятельности и так далее. То есть будет учитываться сфера деятельности человека и соответствие к ней обретение второго высшего образования,

– рассказала нардеп.

И подчеркнула, что ситуация для студентов-уклонистов может измениться уже этой зимой.

"Приказ Генштаба должен изменить правила игры. Конечно хорошо, когда люди учатся, однако плохо, когда это способ избежать мобилизации,

– добавила Пипа.

К теме В общей сложности более 110 тысяч: в каких университетах аномально возросло количество поступающих-уклонистов

Право студентов на отсрочку хотели отменить