Детали рассказала нардеп Наталья Пипа в эфире телеканала "Эспрессо". Отметим, ранее в Раде уже регистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования. Однако его принятие "затормозили" из-за "дискриминации по возрасту".
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Нардепы готовят новый законопроект о получении второго высшего образования
Пипа считает: если не изменить условия, ситуация с мужчинами призывного возраста, получающими второе высшее образование, не изменится.
Она также отметила, что предыдущий законопроект Вениславского в ЕС был признан дискриминационным по возрасту.
Сейчас разрабатывается другой законопроект, который будет иметь другие критерии. В частности, не по возрасту, а от сферы деятельности и так далее. То есть будет учитываться сфера деятельности человека и соответствие к ней обретение второго высшего образования,
– рассказала нардеп.
И подчеркнула, что ситуация для студентов-уклонистов может измениться уже этой зимой.
"Приказ Генштаба должен изменить правила игры. Конечно хорошо, когда люди учатся, однако плохо, когда это способ избежать мобилизации,
– добавила Пипа.
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Право студентов на отсрочку хотели отменить
- В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество "летних" студентов.
- Нардепы заявили, что это способ избегания мобилизации, потому что обучение на очной или дуальной форме дает право на отсрочку от службы в армии.
- В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования.
- Однако его принятие "затормозило".
- Представитель Президента в Раде и член Комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, который был одним из авторов законопроекта, рассказал: вопрос с отменой отсрочки для таких лиц чувствителен, поэтому его скорейшего решения ждать не стоит.
- NGL.media рассказали, что украинские вузы продолжают зарабатывать на уклонистах и устанавливают новые рекорды. По их данным, в 2022 году возможность получить легальную отсрочку от мобилизации использовали около 85 тысяч мужчин призывного возраста. В этом году – около 110 тысяч.
- В ВСУ также уточнили, какие категории студентов подпадают под мобилизацию.