Деталі розповіла нардепка Наталія Піпа в етері телеканалу "Еспресо". Зазначимо, раніше у Раді вже реєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. Однак його ухвалення "загальмували" через "дискримінацію за віком".

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Нардепи готують новий законопроєкт про здобуття другої вищої освіти

Піпа вважає: якщо не змінити умови, ситуація зі чоловіками призовного віку, які отримують другу вищу освіту, не зміниться.

Вона також зазначила, що попередній законопроєкт Веніславського у ЄС визнали дискримінаційним за віком.

Зараз розробляється інший законопроєкт, який буде мати інші критерії. Зокрема, не за віком, а від сфери діяльності й так далі. Тобто буде враховуватись сфера діяльності людини й відповідність до неї набуття другої вищої освіти,

– розповіла нардепка.

І наголосила, що ситуація для студентів-ухилянтів може змінитись вже цієї зими.

"Наказ Генштабу повинен змінити правила гри. Звісно добре, коли люди навчаються, однак погано, коли це є способом уникнути мобілізації,

– додала Піпа.

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Право студентів на відстрочку хотіли скасувати