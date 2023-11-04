Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, розповів подробиці стосовно мобілізації студентів. Про це ішлося під час включення в медіацентрі "Україна".

Дивіться також "Університети продовжують заробляти на ухилянтах": розслідування про "нові рекорди"

Законодавча база

Нині законопроєкт щодо обмеження віку мобілізації студентів поставлено на паузу. Володимир Фітьо говорить, що Верховна Рада розглядає його, але "будемо про нього говорити лише тоді, коли він буде прийнятий".

Які умови для отримання відстрочки

Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані від 27 років, оскільки указу президента про демобілізацію та проведення нової хвилі набору на строкову службу немає.

Відстрочку від мобілізації отримують студенти, які навчаються на денній формі.

Якщо, наприклад, студент, який навчається у ВНЗ, був відрахований з навчання або отримав академічну відпустку і йому на момент отримання відпустки або відрахування виповнилося 27 років, – то такий студент підпадає під мобілізацію. Якщо ж студента відрахували або він отримував чи отримав академічну відпустку в віці 22 роки чи 21 рік – такий студент по мобілізації на даний момент не проходить,

– пояснює Фітьо.

Якщо студенти хочуть долучитися до сил оборони, то, якщо їм виповнилося від 18 до 27 років, вони можуть звернутися в ТЦК.

Що стосовно іноземних вишів

Студенти, які навчаються за кордоном, мають надати усі підтверджувальні документи з іноземного ВНЗ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це потрібно, щоб отримати дозвіл на виїзд.

Якщо форма навчання стаціонарна – ці всі випадки розглядають органи військової цивільної адміністрації, які надають відповідні дозволи і вносять цих громадян в систему "Шлях",

– підсумував Фітьо.

Дивіться також Смарт-мобілізація в Україні: у Міноборони розповіли, коли вона запрацює та як діятиме

Чи посилять мобілізацію

Останнім часом почастішали розмови щодо того, що Україні потрібно більше людей на фронті. Олексій Данілов розповів, чому рішення про посилення мобілізації досі не ухвалено.