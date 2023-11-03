Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що торік можливість отримати легальну відстрочку від мобілізації використали близько 85 тисяч чоловіків призовного віку. Натомість цього року – близько 110 тисяч.
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У 2023 році до ЗВО вступило понад 100 тисяч чоловіків призовного віку
Так, частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання цього року зросла до 70%. Їхній середній вік збільшився до 27 років. Найбільше впадає у вічі зростання кількості студентів-чоловіків, який за 30 і за 40 років.
Завдяки статуту студента такі особи мають гарантоване право на відстрочку від мобілізації.
Що цікаво, аби вступити на окремі спеціальності, у 2023 році можна було просто пройти співбесіду або подати мотиваційний лист, не складаючи НМТ. І це в умовах, коли середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тисячі гривень.
Завдяки цим чоловікам виші отримали цьогоріч додатковий дохід – понад 2,6 мільярда гривень, які "вклали" лише чоловіки не студентського віку. Торік ця цифра сягала 1,7 мільярда гривень.
В уряді не бачать у цій ситуації проблеми.
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Право студентів на відстрочку хотіли скасувати
- В Україні у час повномасштабної війни різко побільшало "літніх" студентів.
- Нардепи заявили, що це – спосіб уникнення мобілізації, бо навчання на очній чи дуальній формі дає право на відстрочку від служби в армії.
- Тож у Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.
- Однак питання загальмувало.
- Представник Президента у Раді та член Комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, який був одним з авторів законопроєкту, розповів: питання зі скасуванням відстрочки для таких осіб є чутливим, тож його швидкого розв'язання чекати не варто.