Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що торік можливість отримати легальну відстрочку від мобілізації використали близько 85 тисяч чоловіків призовного віку. Натомість цього року – близько 110 тисяч.

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У 2023 році до ЗВО вступило понад 100 тисяч чоловіків призовного віку

Так, частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання цього року зросла до 70%. Їхній середній вік збільшився до 27 років. Найбільше впадає у вічі зростання кількості студентів-чоловіків, який за 30 і за 40 років.

Завдяки статуту студента такі особи мають гарантоване право на відстрочку від мобілізації.

Що цікаво, аби вступити на окремі спеціальності, у 2023 році можна було просто пройти співбесіду або подати мотиваційний лист, не складаючи НМТ. І це в умовах, коли середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тисячі гривень.

Завдяки цим чоловікам виші отримали цьогоріч додатковий дохід – понад 2,6 мільярда гривень, які "вклали" лише чоловіки не студентського віку. Торік ця цифра сягала 1,7 мільярда гривень.

Лідер – харківський Український державний університет залізничного транспорту. Тут кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, порівняно з довоєнним 2021 роком, зросла у 20 разів.

В уряді не бачать у цій ситуації проблеми.

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