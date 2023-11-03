Итоги вступительной кампании 2023 свидетельствуют, что в прошлом году возможность получить легальную отсрочку от мобилизации использовали около 85 тысяч мужчин призывного возраста. В этом году – около 110 тысяч.
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В 2023 году в ЗВО вступило более 100 тысяч мужчин призывного возраста
Так, доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в этом году выросла до 70%. Их средний возраст вырос до 27 лет. Больше всего бросается в глаза рост числа студентов-мужчин, который за 30 и за 40 лет.
Благодаря уставу студента, такие лица имеют гарантированное право на отсрочку от мобилизации.
Что интересно, чтобы поступить на отдельные специальности, в 2023 году можно было просто пройти собеседование или подать мотивационное письмо, не сдавая НМТ. И это в условиях, когда средняя стоимость года обучения в вузах выросла до 23,7 тысяч гривен.
Благодаря этим мужчинам вузы получили в этом году дополнительный доход – более 2,6 миллиарда гривен, которые "вложили" только мужчины не студенческого возраста. В прошлом году эта цифра достигала 1,7 миллиарда гривен.
В правительстве не видят в этой ситуации проблемы.
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Право студентов на отсрочку хотели отменить
- В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество "летних" студентов.
- Нардепы заявили, что это способ избегания мобилизации, потому что обучение на очной или дуальной форме дает право на отсрочку от службы в армии.
- Поэтому в Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.
- Однако вопрос затормозил.
- Представитель Президента в Раде и член Комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, который был одним из авторов законопроекта, рассказал: вопрос с отменой отсрочки для таких лиц чувствителен, поэтому его скорейшего решения ждать не стоит.