Итоги вступительной кампании 2023 свидетельствуют, что в прошлом году возможность получить легальную отсрочку от мобилизации использовали около 85 тысяч мужчин призывного возраста. В этом году – около 110 тысяч.

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В 2023 году в ЗВО вступило более 100 тысяч мужчин призывного возраста

Так, доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в этом году выросла до 70%. Их средний возраст вырос до 27 лет. Больше всего бросается в глаза рост числа студентов-мужчин, который за 30 и за 40 лет.

Благодаря уставу студента, такие лица имеют гарантированное право на отсрочку от мобилизации.

Что интересно, чтобы поступить на отдельные специальности, в 2023 году можно было просто пройти собеседование или подать мотивационное письмо, не сдавая НМТ. И это в условиях, когда средняя стоимость года обучения в вузах выросла до 23,7 тысяч гривен.

Благодаря этим мужчинам вузы получили в этом году дополнительный доход – более 2,6 миллиарда гривен, которые "вложили" только мужчины не студенческого возраста. В прошлом году эта цифра достигала 1,7 миллиарда гривен.

Лидер – Харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Здесь количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом возросло в 20 раз.

В правительстве не видят в этой ситуации проблемы.

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Право студентов на отсрочку хотели отменить