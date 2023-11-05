Главный редактор NGL.media Олег Онисько рассказал 24 Каналу, что на значительном увеличении количества поступающих университеты хорошо зарабатывают. Поэтому никаких шагов по решению проблемы они не будут делать. Это задача Министерства образования и науки Украины.

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Уклоняющие выбирают легкие пути

По итогам вступительной кампании 2023 года мужчины продолжают массово использовать заведения высшего образования во избежание мобилизации. В прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации, по данным NGL.media, воспользовалось около 85 тысяч мужчин призывного возраста. В этом году говорится о примерно 110 тысячах мужчин.

Открытые данные свидетельствуют, что доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросла до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Самыми поразительными являются рост количества студентов мужчин в возрастных категориях 30+ и 40+.

Идея для такого расследования возникла у NGL.media, учитывая точечные случаи, когда мужчины поступали в вузы исключительно для получения отсрочки.

Мы знали о таких примерах и решили проверить, насколько они массовые. Весной мы проанализировали вступительную кампанию 2022 года, а сейчас, зная, что такая тенденция, дождались официальных итогов кампании 2023 года. Мы обнаружили, что ситуация стала еще хуже,

– отметил Олег Онисько.

Выбор специальности для новоиспеченных студентов прост: чем дешевле специальность – тем больше спрос. Хотя нет определенной тенденции по самым популярным специальностям, однако можно сказать, что в основном выбирают ту, которая не нуждается в реальной подготовке.

Число мужчин призывного возраста начали массово поступать в ВУЗы / NGL.media

Какие университеты выбирают чаще всего

Часто выбор мужчин – большие университеты. Например, НУ "Львовская политехника" в этом году получила более 5 тысяч таких поступающих, просто потому, что это большой вуз.

Однако самым популярным университетом для уклонистов стал Украинский государственный университет железнодорожного транспорта в Харькове.

Для сравнения, с прошлого года количество первокурсников со 100 увеличилось до 1000, в этом году поступающих – уже более двух тысяч. То есть за два года количество первокурсников платной формы обучения выросло в 20 раз,

– заметил Онисько.

Олег Онисько об увеличении количества абитуриентов: смотреть видео

Как можно урегулировать ситуацию с уклонистами

Конечно, нельзя полностью скептически относиться к желанию людей старшего возраста получать первое или дополнительное высшее образование. В мирные времена несколько тысяч людей постарше изъявлять желание поступить в вузы.

Однако тенденция остается очевидной – только в этом году обнаружили более 110 тысяч абитуриентов, которые в мирное время, скорее всего, не имели бы желания получить еще одно высшее образование.

Государство могло бы это просто регулировать. В первую очередь это должно делать Министерство образования. В свое время ведомство установило гигантские квоты на студентов-контрактиков. Но в мирное время их даже на 20% не использовали. Сейчас же абсолютно законно могут набирать тысячи студентов,

– подчеркнул Анисько.

При этом высшие учебные заведения сейчас могут не обеспечивать новых студентов даже аудиториями, ведь в большинстве своем студенты сейчас обучают в онлайн-формате.

"Министерство образования могло бы просто ограничить эти квоты, потому что университеты на это не пойдут. Есть спрос – они его удовлетворяют. Но пока минобразования заняло такую позицию, мол, в условиях войны вузы и так страдают от уменьшения набора, а это дополнительный заработок", – рассказал главный редактор NGL.media.

Такие потоки поступающих действительно обеспечивают неплохие суммы. Только в этом году университеты заработали близко 2,6 миллиарда гривен. Однако это лишь приблизительные цифры с расчетом на среднюю стоимость обучения – около 24 тысячи гривен в год.

Отбор студентов при поступлении

Другой несложный способ регулирования ситуации – обеспечить хоть какой справедливый отбор для обучения. Ведь обычно не нужно сдавать никаких экзаменов, достаточно лишь собеседований или мотивационного письма.

Таким образом, можно отсеять людей, которые действительно хотят учиться, от тех, кто пытается избежать призыва.

Зато в Верховной Раде начинаются странные движения. Создают законопроекты, запрещающие мужчинам после 30 лет получать второе образование. Это глупо. Да и раскритиковали это даже зарубежные коллеги, ведь это дискриминация по возрасту,

– объяснил Онисько.

С другой стороны, в Министерстве образования и науки подчеркнули, что если Минобороны решит, что студентам не следует предоставлять отсрочку, тогда все будут подлежать мобилизации. Что, в свою очередь, опять является несправедливостью по отношению к тем, кто действительно учится.

"Все это несложно сделать. Просто ввести фильтрацию, чтобы те, кто готов и хочет учиться, прошел соответствующий отбор", – подытожил Онисько.

Если же Минобразования не предпримет никаких шагов по этому поводу, цифра абитуриентов в следующем году может только увеличиться.

Какие категории студентов подпадают под мобилизацию