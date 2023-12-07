Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. І уточнив, чому різниця збільшується.

Дивіться також Кого зі студентів і у який період можуть мобілізувати: у ЗСУ уточнили

Кому зі студентів можуть скасувати відстрочку

Посадовець зауважив: більшість студентів на бакалавраті – це особи віком 18 – 21 рік. Натомість на магістратуру дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного.

Зараз мобілізаційний вік – 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу,

– уточнив Винницький.

Також повідомив, що у Верховній Раді зараз є декілька ініціатив, які можуть змінити ситуацію для частини студентів. Адже, за словами посадовця, мобілізаційний ресурс є проблематичний.

Пропозиції фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки,

– зазначив Винницький.

Читайте Яких студентів можуть залишити без відстрочки: у Раді розкрили деталі

Кому зі студентів можуть скасувати право на відстрочку