Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. І уточнив, чому різниця збільшується.
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Кому зі студентів можуть скасувати відстрочку
Посадовець зауважив: більшість студентів на бакалавраті – це особи віком 18 – 21 рік. Натомість на магістратуру дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного.
Зараз мобілізаційний вік – 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу,
– уточнив Винницький.
Також повідомив, що у Верховній Раді зараз є декілька ініціатив, які можуть змінити ситуацію для частини студентів. Адже, за словами посадовця, мобілізаційний ресурс є проблематичний.
Пропозиції фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки,
– зазначив Винницький.
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Кому зі студентів можуть скасувати право на відстрочку
- В українських вишах вчиться чимало чоловіків, яким вже понад 30 років.
- Це при цьому здебільшого їхня друга чи третя вища освіта.
- Нардепи ж називають це способом ухилення від мобілізації.
- Усе тому, що студенти вишів та коледжів, які вчаться на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку.
- Не так давно нардепка Мар'яна Безугла при цьому заявила, що у ВРУ готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби в Україні.