Не важливо при цьому, чи вчаться такі студенти на бюджеті чи на платній основі, зауважив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. І зауважив: таке право передбачає законодавство.

Дивіться також Відстрочку для студентів, які здобувають вже не першу освіту, хочуть скасувати

Кого зі студентів і у який період можуть мобілізувати

Фітьо також зазначив, що

Якщо студента було відраховано, або він взяв академічну відпустку, і на даний момент студенту від 18 до 27 років, то такий студент під мобілізацією наразі теж не підпадає, адже він у категорії призовників. Якщо ж студента віком від 27 років, який навчається на денній формі навчання, відраховують, чи він отримує академічну відпустку, то такий студент підпадає під мобілізацію. Для студентів важливо знати і пам'ятати, що кожного року вони особисто мають надавати довідку про те, що вони навчаються на денній формі навчання відповідного навчального закладу, до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чи планується найближчим часом якось переглянути цю норму?

Це питання до наших законодавчих органів державної влади.