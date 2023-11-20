Нардепка Мар'яна Безугла розповіла про заплановані зміни щодо порядку надання відстрочки від призову студентам коледжів та вишів. Вона нагадала, що зараз такі особи мають відстрочку від мобілізації.

Читайте Ситуація для студентів-ухилянтів може змінитися вже взимку: у Раді анонсували новий законопроєкт

Відстрочку для частини студентів вишів і коледжів хочуть скасувати

Мовиться, звичайно, про тих студентів, які здобувають освіту на денній чи дуальній формі навчання.

Так, нардепка заявила, що кількість охочих здобувати освіту під час дії воєнного стану збільшилася у 2 – 3 рази. Вона уточнила, що причиною є не лише бажання підвищити свій професійний рівень, а й спроба уникнення призову на військову службу.

Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти,

– уточнила Безугла.

Зауважимо, недавно нардепка Наталія Піпа розповідала, що у ВРУ готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання здобуття другої вищої освіти чоловіками призовного віку.

Дивіться також "Університети продовжують заробляти на ухилянтах": розслідування про "нові рекорди"

Спроби скасувати право частини студентів на відстрочку: головне